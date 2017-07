Extra veiligheidsmaatregelen Tomorrowland vanwege verhoogd dreigingsniveau

Het grootste dance-evenement van het land vindt komend en volgend weekend voor de dertiende keer plaats, er worden bijna 400.000 bezoekers verwacht.

Welke maatregelen worden genomen, maakt de politie alleen bekend "indien dat in het belang is van de festivalganger of andere doelgroepen."

Vorige week werd duidelijk dat bijna iedereen met een kaartje voor de komende editie van Tomorrowland grondig is gescreend. Zeker 38 mensen werd de toegang geweigerd. Over die screening, die voor het eerst op zo’n grote schaal plaatsvond, ontstond ophef.

Privé

De Privacycommissie kondigde aan uit te gaan zoeken of de digitale controles wel binnen de wet passen. Ook de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens liet weten de ontwikkelingen in België nauwlettend in de gaten te houden.