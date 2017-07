Einde Red Hot Chili Peppers volgens bassist Flea nog niet in zicht

"We kijken eigenlijk nooit naar de nabije toekomst. We zijn nu aan het touren en gaan helemaal uit ons dak", zegt de muzikant in gesprek met de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ.

"We zijn nog steeds gedreven een eerlijk gezegd heb ik in de afgelopen 35 jaar dat ik in deze band zit nooit een idee gehad van wat ons staat te wachten. Daar schuilt ook juist de kracht van deze band in."

Eindigen

TMZ stelde Flea de vragen naar aanleiding van een interview met diens collega Chad Smith. De drummer van de band zei in gesprek met muziekjournalist Eddie Trunk dat Flea hem recentelijk naar de houdbaarheidsdatum van de Peppers had gevraagd.

"Hij vroeg: 'Hoe lang denk je dat we dit nog zullen doen? Hoe zal dit eindigen?' Flea, Anthony (Kiedis, zanger, red.) en ik zijn 54. Ik houd ervan om platen te maken, maar ik heb geen idee hoe lang we nog zulke lange tournees zullen gaan maken", antwoordde Smith.