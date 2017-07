Louis Tomlinson tekent contract bij platenlabel Epic Records

Dat weet Variety te melden.

Het voormalig boybandlid van One Direction bevindt zich in goed gezelschap. DJ Khaled, Fifth Harmony en French Montana gingen hem voor.

Harry Styles en Zayn Malik tekenden na hun carrière bij One Direction bij respectievelijk Columbia Records en RCA Records, die eveneens onder de paraplu van Sony vallen. Hun collega's Niall Horan en Liam Payne zitten bij labels van Universal Music.

Naar verluidt heeft de hoogste baas bij Epic Records, Sylvia Rhone, zich persoonlijk ingezet om Louis binnen te halen nadat ze zijn nummer Back To You met Bebe Rexha had gehoord.

Volgens Rhone vormt de muziek die Tomlinson momenteel maakt "een brug tussen zijn verleden en zijn toekomst." Ook is ze ''net als zijn fans blij om zijn ontwikkeling en groei te mogen ervaren."

De single Back To You wordt vrijdag 21 juli uitgebracht.