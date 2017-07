Recensieoverzicht: Guns n' Roses memorabel maar zonder scherpte

De Telegraaf

"De eerste grote muzikale klapper, Welcome To The Jungle, sust de boel voor het duwen en trekken escaleert. Dat nummer is meteen zo groots en meeslepend als ooit, waarbij Axl laat horen dat er in zijn stembanden - eenmaal opgewarmd - nog best rek zit op zijn 55e. (...) Dat het ruzietje van eerder niet de toon heeft gezet, maar de sfeer ronduit uitgelaten is blijkt ook als Slash het liefdesthema uit The Godfather speelt, dat vrolijk door de meute van 'la la la la' wordt voorzien. Als de gitarist daarna het overbekende intro van Sweet Child O' Mine inzet gaat er alweer zo'n zinderende golf door het Goffertpark."

NPO Radio 2

"Het is weliswaar geen volledige reünie, maar gitarist Slash en bassist Duff McKagan zijn voor het eerst in bijna 25 jaar weer op tournee met Axl Rose. (...) Het zwaartepunt ligt bij Appetite For Destruction, het debuutalbum uit 1987, waarvan het merendeel van de liedjes voorbij komt. Het duurt even voordat de stembanden van Rose zijn opgewarmd en hij zingt zeker niet altijd even zuiver, maar de energie spat van het podium.

AD - vier sterren

"Daar klonk hij dan. Die ijselijke gil. Het officieuze startsein van de wilde rit terug naar de tijd dat lange haren, zwarte mouwloze hemden en zonnebrillen de definitie van 'cool' waren voor een man. (...) Een splijtend harde greatest hits-revue werd het gisteren voor 60.000 fans, veelal veertigers op jeugdige schoenen. Rockklassiekers die - zo bewees vooral een donderende versie van Sweet Child O' Mine - van voor naar achter werden meegebruld. (...) Zo'n drie uur beukte Guns N' Roses, waarin ook bassist Duff McKagan terug is, zijn verleden over het Goffertpark. Zo gretig en vol energie dat je je amper kunt voorstellen dat de band het bij deze tournee laat."

NRC - twee sterren

"In het verleden liet de band fans ooit uren op zich wachten en kon het filmen van de muzikale helden leiden tot het stilleggen van een show. De ego’s waren zo opgezwollen dat een koude oorlog tussen de bandleden ontstond en Guns N’ Roses vervolgens roemloos implodeerde. Tijd - en geld - doet echter wonderen en dus staan na twee decennia gitarist Slash, bassist Duff McKagan en zanger annex enfant terrible Axl Rose weer op het podium. (...) Maar er mist iets, en dat zijn niet alleen de stembanden van Axl Rose. Als halverwege Angus Young, gitarist van AC/DC, het podium op rent, wordt pas duidelijk wat er mankeert. Rose viel vorig jaar niet onverdienstelijk bij AC/DC in, en de in Aalten woonachtige Young komt nu even buurten bij GNR."

