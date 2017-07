Gangnam Style ingehaald door See You Again als meest bekeken op YouTube

Gangnam Style was de eerste video die eerst 1 miljard en daarna 2 miljard keer werd bekeken. Inmiddels staat de teller op zo'n 2.894.614.000 views. See You Again zit daar een miljoen boven: inmiddels is die video zo'n 2.895.966.700 bekeken.

Gangnam Style kwam in juli 2012 uit waarna het nummer inclusief dansje de hele wereld over ging. In 2014 werd de video zo vaak bekeken dat de teller van YouTube het niet aan kon. De makers van de site hadden er niet op gerekend dat de views zo ver zouden komen.

See You Again, geschreven voor de film Furious 7 zal naar verwachting niet heel lang de best bekeken video blijven: Despacito van Daddy Yankee en Luis Fonsi is ook al 2,48 miljard bekeken.