Nieuwe album Van Morrison verschijnt in september

Het is het 37e studioalbum van de 71-jarige zanger en muzikant uit Noord-Ierland.

Het album bestaat uit vijf nieuwe nummers en een zorgvuldig uitgekozen selectie klassiekers van onder anderen Bo Diddley, Mose Allison, Sister Rosetta Tharpe en Lightnin' Hopkins. In totaal bevat het album vijftien tracks.

Blues

''Van jongs af aan ben ik al aan de blues verbonden'', zegt de artiest over zijn nieuwe werk.

''Weet je wat het is met blues? Je kunt het niet ontleden, je doet het gewoon. Muziek is een kwestie van gewoon doen en zo werkt blues. De liedjes op Roll With The Punches, of ik ze al of niet zelf geschreven heb, hebben allemaal een verhaal dat ik vertel en uitvoer. Voordat ik liedjes begon te schrijven, was ik al een performer. Dat is wat ik doe, zo heb ik dat altijd gevoeld."

Van Morrisons laatste plaat, Keep Me Singing, verscheen in 2016.