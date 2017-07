Niall Horan slaat Nederland over tijdens tour

Het eerste concert uit de reeks is in zijn geboorteplaats Dublin. Naast de Ierse stad zijn Londen en Stockholm de enige Europese steden die het ex-lid van One Direction aandoet.

Na het optreden in Zweden gaat Niall naar Australië en Azië. Via Mexico en Brazilië komt hij terecht in de Verenigde Staten. Daar speelt zich het leeuwendeel van zijn toer af. Tussen 29 oktober en 22 november geeft Horan twaalf optredens in de Verenigde Staten en eentje in Canada.

Succes

In de herfst van 2016 kwam This Town uit. Het was de eerste soloplaat van de zanger nadat One Direction stopte. De single werd een groot succes en ook de opvolger Slow Hands, die in mei het levenslicht zag, werd een hit.