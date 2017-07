Rappers Rico en Sticks komen na elf jaar met nieuw gezamenlijk album

Rico en Sticks maakten van 2001 tot en met 2007 furore als hiphopcollectief Opgezwolle. Daarna gingen zij solo verder. In 2016 kwamen de rappers weer samen voor de jubileumshow Opgezwolle tot nu in de Heineken Music Hall. Wegens succes werd er een clubtournee aan vastgeplakt en een grote afsluiter samen met collega Typhoon in de Ziggo Dome.

'Experimenteel'

De Zwollenaren noemen IZM "divers en experimenteel, maar ook de makkelijkste plaat tot nu toe".

"In zoverre dat het minder ploeteren en werken was, maar juist voortkwam uit plezier en ontspannen studiosessies." Die sessies vonden plaats bij Kubus, de producer waarmee Rico en Sticks al jaren samenwerken.

De najaarstournee begint op 6 oktober in thuisstad Zwolle, in poppodium Hedon. Daarna zijn Rico en Sticks onder meer te zien in het Paard van Troje, Paradiso, TivoliVredenburg en Oosterpoort.