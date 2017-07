Man dreigt met aanslag bij optreden Ariana Grande in Costa Rica

Dat meldt de Costa Ricaanse krant La Nación Costa Rica.

Volgens de politie uitte de man zijn dreigementen op de website van de organisator van het concert in hoofdstad San José. Dat deed hij in de vorm van Arabische teksten, die verzonden bleken te zijn met een smartphone die de man in zijn bezit had.

In mei van dit jaar kwamen 22 mensen om bij een aanslag vlak na het concert van Ariana Grande in Manchester. De zangeres onderbrak daarna haar concertreeks en gaf, samen met andere wereldsterren, een benefietshow in Manchester voor de slachtoffers.