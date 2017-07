Paul McCartney levert bijdrage aan nieuwe plaat Ringo Starr

McCartney speelt bass op het nummer dat door Starr en Steve Lukather is geschreven. Ook doet de ex-Beatle mee in het achtergrondkoortje, en is hij de bassist in het nummer Show Me The Way.

Er doen veel bekende artiesten mee aan Give More Love, dat dit najaar verschijnt. Naast Paul Mccartney zijn ook Peter Frampton, Joe Walsh, Don Wax, Jeff Lynne, Dave Stewart en Edgar Winter te horen.

Remakes

Naast nieuwe nummers staan er op het album ook vier remakes van oude hits van Starr. Twee daarvan schreef hij in de jaren zeventig met George Harrison, ook een ex-Beatle. Het gaat om Photograph en Back of Boogaloo.

Verrassend is de remake van Don’t Pass Me By, een nummer van de witte dubbel-lp die The Beatles in 1968 uitbrachten. Het was de eerste keer dat Starr met een compositie bijdroeg aan het oeuvre van The Fab Four.

Give More Love verschijnt op 15 september. De titelsong van het album is sinds vrijdag te beluisteren op muziekstreamingsdiensten.