Recensieoverzicht: Dag twee van North Sea Jazz 'draait om de vrouwen'

Gladys Knight

Volkskrant – Geeft geen sterren

"Gladys Knight (73), die een flinke in wit gestoken band mee had genomen, was zichtbaar aangedaan door het warme onthaal, en bleek uitstekend bij stem. Jammer alleen dat ze naarmate het concert vorderde, steeds meer in een kwebbelmodus raakte. (...) Er bleef eigenlijk net wat te weinig tijd over om haar grootste hit Midnight Train To Georgia nog eens krachtig neer te zetten, wat toch een beetje een anticlimax was."

NRC - Geeft geen sterren

"Soulkeizerin Gladys Knight koos voor de traditionelere aanpak: geruggesteund door een stevig, in smetteloos wit gestoken soulensemble, gaf ze een subliem optreden doorspekt met haar grootste hits. De Nile-zaal was volgepakt en bloedheet voor de performance van een gelouterde diva die applaus kreeg voor haar meest gloedvolle, krachtige uithalen. Ze zong met prachtige nuances, beheerst, vol gevoel, en soms knallend voluit, en vaak in klassieke harmonie met haar sterke koor dat de ruimte kreeg voor een eigen Prince-medley."

Oor - Geeft geen sterren

"The Empress Of Soul stond 25 jaar geleden voor het laatst op Nederlandse bodem, ook op het North Sea Jazz festival. Nu, na jaren lobbyen is ze eindelijk weer terug en de verwachtingen waren zeer hooggespannen. (...) Wat Gladys Knight hier ten beste geeft is alles wat je van een legendarisch artiest – een van de meeste geliefde soulzangeressen ooit – wil horen. (...) Miss Gladys geeft een complete masterclass in hoe je een show brengt, je bandleden koestert en scherp houdt, het publiek erbij betrekt, je dank betoont, enzovoort. (...) Wat een nauwelijks te bevatten, even onthutsende als vertederende totaalervaring."

Solange

Volkskrant – Geeft geen sterren

"Een hoogtepunt dit jaar was het concert van Solange. Beeldschone choreografie, waarin een in rood gestoken zangeres met haar band en dansers fraai synchroon bewogen, en sterke, krachtig liedjes zongen. Het geheel oogde als een bewegend schilderij en het klonk allemaal fantastisch. Solange's repertoire bleek echter voor het grote publiek wat te moeilijk, want je zag de aanvankelijk volle zaal langzaam leeglopen. Het was na elf uur, wat een oorzaak kon zijn."

NRC - Geeft geen sterren

"Het optreden van Solange Knowles was een van de opvallendste shows op het festival. Het was meer dan een concert; het leek op het in rood badende podium in de Maas-zaal haast alsof ze het middelpunt was van een indrukwekkend levend schilderij. (...) Solange heeft live geen extreme vocale kracht maar ze bracht haar materiaal met ingetogen, dramatische overtuiging in een zich langzaam ontvouwende, visueel vervreemdende show."

Oor - geeft geen sterren

"Haar stem is minder vol dan die van haar zus Beyoncé, maar daardoor aangenaam licht, met een enorm bereik vol kippenvelopwekkende uithalen en vooral direct en rakend. (...) Openers Rise, Weary en Cranes In The Sky zorgen constant voor een brok in de keel, zo emotioneel pakkend zijn ze. Stuk voor stuk dijken van future r&b-anthems over onafhankelijkheid, persoonlijke groei en op hoe het is om te leven in zwarte cultuur. Het is overduidelijk dat Solange haar ziel en zaligheid gestoken heeft in het maken van haar alom geprezen derde plaat A Seat At The Table."

Norah Jones

NRC - Geeft geen sterren

"Dat Norah Jones terug is bij jazz, was de boodschap op haar laatste album Day Breaks. Vrijer en in een meer geïmproviseerde vorm dan ze tot nu toe maakte zelfs. Maar op North Sea Jazz, in een plusconcert waarvoor extra betaald moest worden, liet ze er merkwaardig genoeg weinig van blijken. Jones greep achter de vleugel, met haar vijf bandleden op onder meer Hammondorgel en pedalsteelgitaar, vooral weer terug op de wat softe countrypop met sobere instrumentatie. Haar lome lichthese stem geeft niettemin altijd een behaaglijk vertrouwd gevoel."

Oor – Geeft geen sterren

"In Tragedy en afsluiter Flipside horen we een nieuwe, rauwere kant van Jones. Het zijn pittige nummers die met flink wat boosheid en frustratie worden gespeeld. Eindelijk is er het gewenste contrast met een relaxliedje als Sunrise, dat daardoor uiteraard nóg mooier en weelderiger uit de verf komt. Dat Norah het tegen het einde van haar show nodig vindt om een matig rockabillyliedje te spelen waarin ze haar degelijke gitaarspel kan etaleren, vergeven we haar."

Mary J. Blige

NRC- Geeft geen sterren

"Mary J. Blige begon met haar nieuwe single Love Yourself maar focuste in haar set met haar prachtige, rauwe karakterstem het meest op haar rijke arsenaal aan r&b-klassiekers die snel in elkaar overgingen. Bij het mooie Enough Cryin’ verdronk de treffende harmoniezang soms in een te volle bandsound en door het snel op elkaar volgen van de nummers had het concert soms wat routineus."

Oor - Geeft geen sterren

"Er lijkt weinig veranderd sinds ze met Maxwell in de Ziggo Dome stond, een maand of negen terug. Nog steeds verwerkt de diva haar privéproblemen – een heftige vechtscheiding en alle gevolgen van dien – middels een performance waar we de drama zelfs op grote afstand van af horen druipen."

