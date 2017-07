David Hasselhoff is gastartiest bij concerten André Rieu

Op foto's van de generale repetitie zijn de Baywatch-ster en violist samen op het podium te zien. De violist nodigt elk jaar speciale gasten uit die met hem optreden en dit jaar is The Hoff, naar eigen zeggen een goede vriend van Rieu, van de partij.

1Limburg schreef donderdag dat Hasselhoff in april dit jaar al in Maastricht was, om redenen die hij niet bekend wilde maken. De 64-jarige Hasselhoff ambieert naast acteren al jaren een professionele zangcarrière. In Nederland had hij in 1989 een bescheiden hitje met Looking for Freedom.

Het eerste optreden van de reeks Vrijthofconcerten in Maastricht is donderdagavond.

