Recensieoverzicht: Robbie Williams durft zichzelf voor schut te zetten

De Gelderlander

"Let me entertain you. Williams brengt zijn hit uit 1998 ook nu vroeg in de set. Het publiek in Nijmegen wil niets anders. Hij is met beproefde publieksaansporingen een meester in het bespelen van zijn fans. Met een achtkoppige band en drie zangeressen brengt hij uitgekiende pop, rock, hardfunk en electro-hiphop, met een vet geluid. Williams zet leenliedjes in, van onder anderen George Michael en zijn voormalige boyband Take That."

De Telegraaf

"De 65.000 aanwezige fans van de oud-Take That-zanger zagen hoe de Brit zich er soms zittend doorheen sloeg en het dansen dan aan anderen overliet. Knap was dat de amusementswaarde er niet minder om was. Naast een heel arsenaal aan hits (o.a. Let me entertain you, Come undone, Rock DJ, Angels) heeft de inmiddels 43-jarige Brit namelijk al zijn gevoel voor entertainment nog."

AD - vier sterren

"Williams fileerde zichzelf door het refrein van zijn single Candy (van tijdens zijn recente hitsuccesdroogte) halverwege af te breken. Tegen het publiek: 'Ach, natuurlijk kunnen jullie die tekst niet meezingen. Ik ben hem zelf ook vergeten.' Want uiteraard: de laatste jaren is Williams' popkoninkrijk aanzienlijk afgebladderd. Behalve in eigen land kan hij nergens meer de concurrentie met Justin Bieber en Ed Sheeran in de hitlijsten aan. (...) Maar wie Williams een volledige vlakte met een armbeweging aan het deinen ziet zetten, beseft dat bij hem om iets anders draait dan actuele hits of fraaie vocalen. Williams zou met een karaokemachine vol repertoire van UB40 vermoedelijk nog een zinderende avond weten te fabriceren."

Trouw - drie sterren

"De scheet- en seksgrappen zijn wat plat, het medley-meezing-intermezzo nogal zouteloos, en een enkel rondje in een rondvliegende bokshandschoen (jawel) als enige gimmick in deze 'heavy entertainment show' is ook nogal summier. Je ging al niet voor Williams' zangkwaliteiten naar een concert, maar zijn vocale gebreken worden pijnlijk duidelijk wanneer de achtergrondzangeressen het deel van Kylie Minogue overnemen in Kids. Maar wát een goed popnummer is dat eigenlijk, evenals Feel, Rock DJ, en natuurlijk, in de toegift, door het Goffertpark als één man meegezongen - Angels."

