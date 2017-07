The Breeders treden in oktober op in de Melkweg

De show valt samen met een nieuwe single die een week eerder zal verschijnen.

The Breeders werd in 1988 opgericht door Kim Deal (Pixies), Tanya Donelly (Throwing Muses), Josephine Wiggs (The Perfect Disaster) en Britt Walford (Slint). Hun debuutalbum Pod kwam twee jaar later in 1990 uit. Hun laatste album kwam in 2009 uit: Mountain Battles.

De kaartverkoop start op donderdag 6 juli om 10:00 uur. Kaarten zijn te bestellen via de website van De Melkweg.