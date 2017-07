Emeli Sandé zegt optreden North Sea Jazz af

Wie de Next To Me-zangeres vervangt, is nog niet bekend. De organisatie van North Sea Jazz hoopt "zo snel mogelijk" een andere naam bekend te kunnen maken, is te lezen in een bericht op de website van het muziekfestival.

De zangeres laste in 2013 ook een pauze in, omdat ze toen meer tijd voor zichzelf nodig had. Die pauze duurde zes maanden.

North Sea Jazz vindt van vrijdag tot en met zondag plaats. Onder anderen Grace Jones, Usher, De La Soul en Jamiroquai staan op het podium in Rotterdam.