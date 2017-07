Ronnie Flex blij met vrouwen in Nederlandse hiphop

''Je hebt de eerste bekende rapsters in Nederland, Latifah en Aisha. En laatst liet iemand me een meisje zien op Instagram, 16 in een trainingspak rappend voor de camera. Vind ik lauw om te zien. Als je die shit voelt, moet je het doen'', moedigt de 25-jarige rapper aan.

Flex bracht eind juni zijn solo-album Rémi uit, waarop hij samenwerkt met verschillende artiesten. Als meest bijzondere samenwerking noemt hij die met zangeres Tabitha.

Hij kent de zangeres van de opleiding die hij volgde aan het mbo, de twee zaten kort bij elkaar in de klas. ''Ik kwam haar ineens een half jaar geleden tegen op een festival. Toen heb ik haar uitgenodigd in de studio en hebben we muziek gemaakt. We zijn echt samen tracks gaan bouwen. Ik vind dat dope man."