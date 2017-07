Tony Hadley verlaat Spandau Ballet

De Britten hadden hun grootste successen in de jaren tachtig, met hits zoals True, Gold en Through The Barricades. De band viel in 1990 uit elkaar en maakte vijf jaar later een comeback.

In 2014 kwam een nieuwe documentaire over Spandau Ballet uit, getiteld Soul Boys Of The Western World en bracht de band nieuw werk uit op het album The Story...The Very Best Of Spandau Ballet.

In maart 2015 gaf Spandau Ballet nog een concert in Amsterdam tijdens de Soulboys Of the Western World Tour.