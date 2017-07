Ezra brak in 2014 door met de single Budapest en bracht datzelfde jaar zijn debuutalbum Wanted On Voyage uit. Afgelopen juni kwam de nieuwe single van de zanger, Don't Matter Now uit.

Ezra stond eerder al in de Melkweg in Amsterdam en in De Oosterpoort in Groningen. Ook trad de zanger in 2015 op Pinkpop op en was enkele weken geleden nog te zien op het Best Kept Secret-festival.