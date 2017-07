Tom Odell wil nieuw album laten afkoelen als een pas gebakken taart

"Ik heb net een album geschreven en heb al veel daarvan opgenomen. Ik denk bijna alles. Daar heb ik heel veel zin in", aldus de 26-jarige Odell.

Het album is nog niet af, want daar gaat bij de zanger nog een periode van rust aan vooraf.

"Misschien zit het in dat half uurtje dat je een taart moet laten staan. Je bent wanhopig, want je wil het graag opeten, maar je moet het laten afkoelen. Dat pijnlijke half uur."

Odell wil verder niet veel kwijt over zijn nieuwe werk. "Het voelt als dat ik het nog aan het maken ben en dat als ik erover ga praten, dat het dan minder wordt."

Lorde

De singer-songwriter zegt ook graag samen te willen werken met Lorde. "Ik ben dol op haar nieuwe album. Ik vind haar geweldig en ze heeft fantastische teksten. Ze gebruikt popmuziek om fantastische inzichten te delen."

De kans dat Nieuw Zeelandse zangeres op zijn nieuwe album te horen is, is niet groot. "Ik heb haar een keer gesproken, via mail, jaren geleden. Maar ik vind het best prettig om alleen te schrijven."

De Britse zanger scoorde in 2012 een grote hit met het nummer Other Love. Een jaar later kwam zijn eerste album uit getiteld Long Way Down. Drie jaar later volgde het album Wrong Crowd. Voor zijn nieuwe album heeft Odell, die vrijdag optrad tijdens Concert at Sea, nog geen releasedatum.