Adele annuleert concerten Londen vanwege beschadigde stem

Er stonden nog twee concerten in het Wembley Stadion gepland, de laatste in een kwartet optredens daar, Twee shows deed Adele nog wel. "De twee concerten in het Wembley zijn de grootste en beste die ik ooit heb gedaan", staat te lezen in het Twitterbericht.

"Maar ik heb twee avonden geworsteld met mijn stem", schrijft Adele daarna. Op advies van de dokter heeft ze daarom de laatste avonden geannuleerd. "Ik zou niet eens zingend de set door komen. Ik heb zelfs nog overwogen te komen doen alsof, zó graag wil ik voor jullie op het podium staan, maar dat kan ik ook niet."

De zangeres biedt haar excuses aan aan de fans. "Wie zegt er nu concerten in het Wembley af?! Het voelt alsof mijn hele carrière me naar deze vier shows heeft gevoerd. Het spijt me zo", sluit ze de Twitterpost af.

Afsluiters

De tweet volgt op een brief die de zangeres donderdag op instagram plaatste, waarin ze liet weten hoezeer ze uitkeek naar de shows in Londen en naar haar thuiskomst na de lange tournee. Er werd gespeculeerd dat Adele in het vervolg niet meer zou willen touren.

Tijdens het eerste van de twee concerten die ze nog wel in het stadion gaf, kwam Adele daarop terug. In een opmerking tijdens de show leek ze te refereren aan de Wembley-concerten als haar "laatste ooit", aldus de BBC.

Adele's eerste concert in het Wembley, trok woensdagavond 98.000 fans, een record voor een stadionconcert in het Verenigd Koninkrijk.