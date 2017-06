Lee Towers ontvangt Edison voor gehele oeuvre

De 71-jarige zanger kreeg de onderscheiding voor "zijn enorme oeuvre en buitengewone verdiensten voor de Nederlandse muziek".

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb overhandigde Lee zijn prijs. Voor de zanger was het geen verrassing dat hij in het zonnetje werd gezet, vorige maand maakte de Stichting Edison bekend dat de 'zingende kraanmachinist' een oeuvreprijs op mocht komen halen.

Joshua Redman

Ook de Amerikaanse jazzsaxofonist Joshua Redman werd onderscheiden, hij kreeg de Oeuvreprijs Jazz 2017 en was de hoofdgast van de avond.

In de categorie Jazz Nationaal is Reinier Baas de winnaar met de jazz-opera vs. Princess Discombobulatrix. Andere winnaars zijn de internationale artiesten Bill Frisell (Internationaal), David Linx (Vocaal), Dhafer Youssef (World) en Solange (Soul & Beyond). Bij de categorie Het document beloont de vakjury de cd-box As It Was van het Peter Erskine Trio met een Edison.

De Edison is de oudste muziekprijs van Nederland. Naast Edison Jazz/World bestaan ook de Edison Pop-prijzen en de prijzen in de categorie Edison Klassiek.