Paul McCartney schikt met Sony in rechtenzaak Beatles-nummers

Dat meldt The Hollywood Reporter.

Wat er precies is afgesproken, is niet bekendgemaakt.

McCartney probeert al jaren de rechten terug te krijgen van de door hem en John Lennon geschreven nummers voor de Britse band tussen 1962 en 1971. Advocaten van McCartney hebben Sony herhaaldelijk gevraagd om de rechten terug te geven, maar het bedrijf weigerde dit.

Sony kocht in 2009 de rechten uit de erfenis van zanger Michael Jackson, die in 1985 de rechten van de populaire liedjes van The Beatles, zoals Yesterday, Hey Jude en Let It Be, voor 50 miljoen dollar (43,8 miljoen euro) kocht.

De oud-Beatle claimde de nummers terug op basis van een bepaling in het Amerikaanse auteursrecht, die mogelijk maakt dat rechten na bepaalde tijd kunnen worden teruggevorderd. McCartney spande de rechtszaak aan, zodat gegarandeerd kan worden dat de overdracht niet kon worden verlengd.

De platenmaatschappij liet eerder weten niet van plan te zijn zonder slag of stoot de rechten af te staan.