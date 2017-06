Michael van der Plas lost geschil over sample met Showtek op

Dat bevestigt het management van Showtek

Tegenover Telegraaf VNDG bevestigt Van der Plas vrijdag dat hij een sample van Showteks nummer 90's By Nature heeft gebruikt.

"Daar is niet over gelogen. Ik zeg niet dat wij het gejat hebben. Wij vinden het gewoon een leuke tune en ja, we hebben het wel gebruikt in ons nummer, eigenlijk zonder te weten dat daar dan ellende van zou komen", aldus de ex van Samantha 'Barbie' de Jong. "Maar de ellende is allemaal opgelost, dus prima zo toch?"

Van der Plas is blij dat hij de sample mag blijven gebruiken. "Het is een supertune. Ik bedoel als je het nummer hebt in combinatie met de tune dan heb je gewoon echt een leuk nummer. En iedereen gaat er los op."

Kansloos

Tegen Nu.nl noemde Sjoerd Janssen van Showtek de actie van Van der Plas destijds 'niet zo slim'. "Showtek is een gevestigde naam, wij staan op alle grote festivals en hebben al heel wat awards gewonnen. Het is niet zo slim van hem dat hij steelt van zo'n grote naam, wij betekenen echt wel wat in de Nederlandse muziekindustrie."

Van der Plas probeert met zijn liedje zijn bar in het Spaanse Torremolinos onder de aandacht te brengen. Die draagt sinds deze maand de naam Voom Voom.