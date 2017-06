Kodaline bracht in 2013 hun debuutplaat In A Perfect World uit, met daarop de wereldhit All I Want. De single Honest, afkomstig van hun tweede album Coming Up For Air, werd ook een hit voor de band.

Kodaline speelde eerder al op Lowlands en Pinkpop. Binnenkort verschijnt er een nieuw album waarvan de eerste single Brother onlangs uit kwam.

De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 7 juli om 11 uur via Ticketmaster. Kaarten kosten 32 euro.