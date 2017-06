Jay-Z reageert op album Beyoncé met nieuwe muziek

Op verschillende nummers op het album rapt Jay-Z over bedrog en lijkt hij toe te geven te zijn vreemdgegaan. Volgens de rapper is het nummer 4:44 het belangrijkste nummer van het album dat alleen via zijn streamingdienst Tidal te beluisteren is.

"Het is de kern van de plaat", aldus de rapper tegen iHeartRadio. "Ik werd letterlijk om 4.44 uur in de nacht wakker om dit nummer te schrijven. Het werd direct de titel van het album. Het is zo'n krachtig lied en ik geloof dat het een van de beste nummers is die ik ooit heb geschreven."

In het nummer rapt Jay-Z dat hij voor en tijdens zijn huwelijk met Beyoncé de fout in is gegaan. Ook in andere nummers als Family Feud en Kill Jay-Z komt het terug. Zo refereert de rapper aan het liftincident met Beyoncés zus Solange, waarbij zij hem na het MET-Gala in 2014 aanviel in een lift, en aan 'Becky with the good hair', waar Beyoncé eerder over zong op Lemonade.

Tweeling

Al langer gingen vele verhalen de ronde over een huwelijkscrisis tussen Beyoncé en Jay Z. Dat werd versterkt toen Beyoncé vorig jaar april plots Lemonade uitbracht. Daarop zong de popster een aantal keer over een overspelige partner. De voormalig Destiny's Child-zangeres bevestigde noch ontkende dat de teksten gaan over Jay Z.

Inmiddels lijkt alles weer goed: het koppel is eind juni de ouders geworden van een tweeling. Het stel heeft samen ook een dochter van vijf: Blue Ivy.