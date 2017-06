Chance the Rapper doneert Grammy aan museum

Tijdens zijn toespraak zei de rapper, die in de Amerikaanse stad Chicago werd geboren en getogen, dat hij het museum een van de belangrijkste plekken van de zwarte geschiedenis wil helpen maken. Chance kreeg vervolgens een staande ovatie van de zaal. De rapper, die in het echt Chancelor Bennett heet, trad in januari al toe tot het bestuur van het museum, samen met zijn vader Ken Bennett die in de toerisme-industrie werkzaam is.

Chance won voor zijn album Coloring Book in februari een Grammy voor beste rapalbum. Hij won ook de prijs voor beste nieuwkomer en kreeg een Grammy voor het beste rapoptreden voor zijn performance van het nummer No Problem met Lil Wayne en 2 Chainz.

Maatschappelijk betrokken

Chance the Rapper ontving meer prijzen dit jaar, en werd daarbij door collega's en anderen geprezen voor zijn maatschappelijke betrokkenheid. Zo doneert hij geld aan scholen. Afgelopen weekend ontving hij als jongste artiest ooit de Black Entertainment Television Humanitarian Award.