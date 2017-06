Drummer Smashing Pumpkins hint op reünie originele bezetting

"We hebben gepraat over optredens volgend jaar en iemand vroeg me hoe het is om dat te coördineren", zegt Chamberlin in een interview met het Amerikaanse radiostation WGN Radio.

"Ik zei: dat is als Grumpy Old Men 3, alleen zijn er drie chagrijnige oude mannen en eentje is een vrouw."

De band werd dertig jaar geleden opgericht en heeft sindsdien verschillende samenstellingen gekend. Naast Chamberlin zaten ook zanger Billy Corgan, gitarist D'Arcy Wretzky en gitarist James Iha oorspronkelijk in de Amerikaanse band.

Chamberlin heeft de band meerdere malen verlaten en keerde altijd terug. De laatste keer dat de Smashing Pumpkins in de originele bezetting optraden was in 1999.