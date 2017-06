Ed Sheeran treedt in juni 2018 op in Johan Cruijff Arena

Op Instagram plaatst de 26-jarige zanger een schema van zijn optredens voor de tournee waarmee hij zijn album Divide promoot.

Naast Amsterdam staat Sheeran, bekend van nummers als Shape of You en Thinking Out Loud, ook meerdere dagen in Dublin en Londen. De zanger doet ook Werchter in België en meerdere steden in Duitsland aan.

In april stond de Britse zanger tweemaal in een uitverkochte Ziggo Dome. Destijds zei hij te overwegen in Amsterdam te komen wonen. "Het is hier zo leuk."

De kaartverkoop voor het concert start op zaterdag 8 juli om 11.00 uur.