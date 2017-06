Voormalig Fifth Harmony-zangeres Camila Cabello op tournee met Bruno Mars

Op het platform schreef Cabello: "Jarenlang heb ik opgekeken naar Bruno als zanger, muzikant, entertainer en artiest, dus ik ga uit mijn dak". De zangeres is van plan is elke avond naar de concerten van Mars te gaan kijken vanuit de coulissen "om te proberen zoveel te leren als ik maar kan."

De 24K Magic World Tour van startte eind maart in het Sportpaleis in Antwerpen. Later dit voorjaar deed Mars twee avonden de Ziggo Dome in Amsterdam aan. In het Europese gedeelte van de tournee stond Anderson Paak in het voorprogramma.

Cabello, wier eerste single van haar solo-album in mei uitkwam, treedt tussen 20 juli tot en met 22 augustus twintig keer op voor Mars' show. In het najaar neemt zangeres Dua Lipa het stokje van haar over.