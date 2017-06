Aretha Franklin zegt concert af om gezondheidsredenen

Franklin, die al jaren met gezondheidsproblemen kampt, zou op het podium staan tijdens het jaarlijkse jazzfestival van Toronto. Volgend jaar is ze er wel bij, kondigde het Sony Centre for the Performing Arts alvast aan.

Eerder deze maand werd bekend dat Franklin, die in 2014 voor het laatst muziek uitbracht, aan een nieuw album werkt met Stevie Wonder, Lionel Richie en Elton John. De plaat moet in januari verschijnen en telt waarschijnlijk tien of elf nummers.

Begin dit jaar kondigde de soulzangeres al aan dat ze niet meer op tournee wil, maar wel nog nummers blijft schrijven en opnemen.