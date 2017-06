Vanaf juli nieuwe regels voor Britse hitlijst singles

Dat meldt Music Week.

De veranderingen komen nadat Ed Sheeran met maar liefst zestien tracks van zijn in maart verschenen album Divide in de top 20 was terechtgekomen.

Het bedrijf dat de wekelijkse Singles Chart, de top 75 van Groot-Brittannië, samenstelt, laat weten dat de nieuwe regels vrijdag ingaan. De lijst die op 7 juli wordt bekendgemaakt is de eerste die volgens de nieuwe methode is samengesteld.

De belangrijkste wijziging is dat er van een album van een artiest slechts drie nummers een plekje in de lijst kunnen krijgen. Dat moet volgens Official Charts Company-baas Martin Talbot voorkomen dat hele albums in de lijst terechtkomen. "We zijn immers geen albumlijst", zegt hij.

Bovendien moet de verandering de lijst dynamischer maken. Nieuwe artiesten krijgen volgens Talbot nu een betere kans om met hun materiaal in de hitlijst te komen.