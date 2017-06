Michelle Obama eert Chance the Rapper bij BET Awards

De rapper werd in de show onder meer geprezen door Michelle Obama, die een videoboodschap had ingesproken. "We zijn zo ongelooflijk trots op je Chance", zei de voormalig First Lady ook namens haar man Barack, die ooit samenwerkte met de vader van de rapper.

"Chance laat jonge mensen zien dat ze ertoe doen. Je bent een uitstekend rolmodel, en een inspiratie voor iedereen die iets geeft om de volgende generatie. En dat is de beste erfenis die je je kunt bedenken."

De 24-jarige muzikant doneerde een miljoen aan de openbare scholen in zijn thuisstad Chicago, en haalde de afgelopen maanden twee miljoen op voor zijn New Chance Arts and Literature Fund, dat scholen ondersteunt in het geven van creatieve vakken.

Vroeg

Chance sprak geëmotioneerd na het ontvangen van de award. "Ik ben 24 en om op mijn leeftijd zoiets als dit te krijgen. Het voelt een beetje vroeg, alsof ik het nog niet verdien maar mijn god maakt geen fouten."

De rapper riep iedereen op het beste uit zichzelf te halen. "Ik was van plan om iedereen die kijkt te vragen de wereld een betere plek te maken. Maar we moeten eerst aan onszelf werken voordat we de wereld veranderen. Ik wil een betere vader zijn, ik wil meer bereiken buiten mijn gemeenschap in Chicago. Ik ben een goed mens, maar ik zal een beter mens worden."