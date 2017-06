Louis Tomlinson twijfelde lang aan rol binnen One Direction

Volgens sommigen stelde Tomlinson van de hele band het minst voor. Ook hijzelf twijfelde regelmatig aan zijn talenten. "Niall is bijvoorbeeld een van de aardigste jongens die er zijn, en hij kent geen angsten. Zo zou ik soms ook wel willen zijn", vertelt Tomlinson aan The Guardian.

"Verder waren Zayn en ik in het eerste jaar van One Direction allebei het meest onzeker. Maar Zayn heeft een fantastische stem. En Liam deed het goed op het podium, net als Harry."

"Harry komt erg cool over. Liam is degene die het publiek altijd opjut en meedanst", aldus Tomlinson over de andere leden van One Direction. "En dan had je mij nog."

Zelfverzekerd

De begindagen van One Direction waren voor Tomlinson dan ook niet makkelijk. "In X Factor had ik geen enkele solo", kijkt hij terug naar 2010. "Je moet eens bedenken hoe dat voelt, om elke week op een podium te staan waar je jezelf afvraagt wat je daar eigenlijk doet. Waar je een stempartij zingt die je eigenlijk maar amper hoort."

Gaandeweg voelde hij zich steeds beter op z'n plek in de band, die in 2015 aankondigde een pauze in te lassen voor onbekende tijd. "Het laatste jaar van One Direction was mijn meest zelfverzekerde jaar."