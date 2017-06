Recensieoverzicht: Céline Dion geeft 'steengoede droomshow'

AD - drie sterren

"Zou het een publieke rouwdienst worden? Céline Dion is sinds het overlijden van haar man en ontdekker René Angélil immers in haar media-optredens nog vol van verdriet. Maar na anderhalf jaar publieke rouw is Dion duidelijk weer terug in haar vertrouwde ritme. Ze zong in de uitverkochte Arnhemse GelreDome vol zelfvertrouwen, ontspannen én simpelweg steengoed."

De Telegraaf - geen sterren

"De diva trakteerde haar Nederlandse fans vrijdagavond op een droomshow, waarbij ze geen enkele van haar Engelstalige hits oversloeg. Die heeft deze vrouw, die dik tweehonderd miljoen platen verkocht, natuurlijk sowieso genoeg. (...) Een ding staat daarom als een paal boven water en dat is dat de Canadese nog niets, maar dan ook niets aan vocale power, souplesse en klasse heeft ingeleverd."

De Gelderlander - geen sterren

"De Canadese superster zong in de uitverkochte Arnhemse GelreDome vol zelfvertrouwen, ontspannen én simpelweg steengoed. Dion stond nog even stil bij het overlijden van haar geliefde, zo'n anderhalf jaar terug, maar haar concert was vooral een warme en geestdriftige viering van de imposante loopbaan van de Canadese koningin van de notenbalk."

