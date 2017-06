Lady Gaga's jumpsuit uit Bad Romance-clip te koop aangeboden

''De jumpsuit is ontworpen door de Australische kledingdesigner Martin Grant, waar Lady Gaga vaak kleren van draagt. Lady Gaga is gek op kleding en heeft waarschijnlijk een enorme garderobe, want er komt maar heel zelden iets op de markt dat door haar is gedragen'', zegt modedeskundige Martje Schutte van Catawiki.

De jumpsuit heeft een prominente rol in de videoclip uit 2011 die 4,2 miljoen keren is bekeken op YouTube. De jumpsuit is na het opnemen van de clip waarschijnlijk niet gewassen. In de videoclip eet Lady Gaga namelijk een taart waarbij er stukken van de taart op de jurk vallen. Die vlekken zijn nog altijd op de jumpsuit te zien.

Vlekken

''De vlekken tonen aan dat de jumpsuit origineel is en dat maakt de jumpsuit eigenlijk nog specialer. Ik denk dan ook niet dat de nieuwe eigenaar de vlekken zal laten schoonmaken'', zegt Schutte.