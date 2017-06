Gene Simmons ziet af van patentaanvraag op bokkengroet

Simmons had patent op het gebaar aangevraagd bij het Patent and Trademark Office in de Verenigde Staten. Op de website van die organisatie staat nu te lezen dat de aanvraag is ingetrokken.

Nadat bekend werd dat Simmons de bokkengroet wilde claimen, kreeg de rocker meteen flinke kritiek. De weduwe van zanger Ronnie James Dio veegde de vloer aan met Simmons. Ze noemde de aanvraag walgelijk en stelde dat de bokkengroet van iedereen was. "Schandalig om daar aan te willen verdienen", concludeerde Wendy Dio.

Anderen stelden dat de frontman van Kiss helemaal niet de bedenker is van de groet. Het gebaar zou al eeuwen bestaan en in de jaren zestig maakte John Lennon de bokkengroet al eens op de hoes van een singeltje van The Beatles.