Radiohead draagt album op aan overleden partner Thom Yorke

Een fan van de band heeft dat op Twitter laten weten.

De fan attendeerde zijn volgers op een kleine boodschap op de achterkant van de hoes van de rerelease van het album uit 1997 dat komende vrijdag opnieuw wordt uitgebracht onder de titel OKNOTOK.

"Deze heruitgave is opgedragen aan Dr. Rachel Owen (1968-2016) die overleed na een lange en dappere strijd tegen de ziekte kanker. We hopen dat je OK bent. Bedankt voor het luisteren", staat er op de hoes te lezen.

Rachel Owen was 23 lang de partner van Yorke. Het stel had twee kinderen. In 2015 kwam er een eind aan de relatie. Het album A Moon Shaped Pool was flink beïnvloed door de relatiebreuk.

Afgelopen weekend was de band te zien tijdens het Nederlandse festival Best Kept Secret. Komende vrijdag is Radiohead de headliner op het driedaagse festival Glastonbury.