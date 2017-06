De rapper leed aan de sikkelcelziekte, meldt TMZ dinsdag. Deze ziekte is een vorm van chronische bloedarmoede en kan in de ergste gevallen zorgen voor een hartinfarct of longschade. Of de sikkelcelziekte hem fataal is geworden, is nog niet bevestigd.

Prodigy en Havoc vormden in de jaren negentig het duo Mobb Deep. Hun grootste hits waren Quiet Storm en Shook Ones.