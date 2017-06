Zieke John Legend zegt concerten in Amerika af

"Het spijt me heel erg voor alle ongemak, maar ik wil jullie graag het concert geven dat jullie verdienen." Legend is op dit moment bezig aan een Amerikaanse tournee. Deze week stonden concerten in Columbia, Maryland en Camden op het programma.

De optredens volgende week gaan vooralsnog wel gewoon door. De zanger laat nog weten naar welke data de concerten worden verplaatst.

I want to personally apologize. I've gotten sick and need a few days to recover and rest my voice. We are postponing the shows in MD & NJ. pic.twitter.com/qHiG1g4EOZ

— John Legend (@johnlegend) 20 juni 2017