Queens of the Stone Age wil geen parodie op zichzelf worden

Dat vertelt hij aan NME.

Op hun vorige album deden sterren als Dave Grohl, Alex Turner en Elton John mee. Villains moet het zonder hulp van beroemde muzikanten stellen. Alleen producer Mark Ronson werkte mee. "We wilden geen parodie op onszelf worden", zegt Homme.

Het is de zevende plaat voor Queens Of The Stone Age. Dan kan gemakzucht erin sluipen en dat wilde de band voorkomen. "Bovendien hebben we gewoon onze eigen sound. Voor mij was dat het belangrijkste. Dat wilde ik vasthouden."

Een paar dagen geleden kwam Queen Of The Stone Age met de single The Way You Used To Do als voorloper van het nieuwe album Villains. Ook werd bekend dat de band gaat toeren. Op 12 november speelt de band in de Amsterdamse Ziggo Dome.