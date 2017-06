Racoon geeft in najaar twee concerten in Groningen en Eindhoven

Dat maakte de band vrijdag bekend in Ekdom in de Ochtend op NPO Radio 2. De shows zullen in het teken staan van het nieuwe album dat dit najaar uitkomt.

Racoon staat 24 november in Eindhoven en op 2 december geven ze het concert in Groningen. De kaartverkoop start op maandag 19 juni.

Onlangs verscheen de EP Look Ahead van Racoon, een voorproefje van het nieuwe studio-album dat dit najaar verschijnt. De nieuwe single Motherfather ging woensdag in live première op NPO 1.

De band zal naast nieuwe nummers ook hits als Love You More en No Mercy laten horen. Racoon won tot dusver drie Edison-prijzen en speelde eerder in een uitverkocht Ziggo Dome.

Wat: concerten Racoon

Waar: Klokgebouw in Eindhoven en Martiniplaza in Groningen

Wanneer: 24 november en 2 december