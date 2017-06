De show is onderdeel van de Villains Tour die in het teken staat van het nieuw te verschijnen gelijknamige album, de eerste plaat in vier jaar.

Op het nieuwe album laat Queens Of The Stone Age een nieuw geluid horen. Donderdag brengt de band ook de eerste single van het album uit, genaamd The Way You Used To Do.

De voorverkoop voor het concert in de Ziggo Dome begint donderdag 22 juni.