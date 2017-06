De band heeft een video online gezet met de aankondiging van het nieuwe werk.

Ronson produceerde tal van grote hits zoals Uptown Funk van Bruno Mars en het album Back to Black van Amy Winehouse. Queens of the Stone Age maakte in februari bekend terug in de studio te zijn. Het laatste album van de Amerikaanse rockband is Like Clockwork uit 2013.

De releasedatum van Villains is nog niet bekendgemaakt.