Kiss-frontman Gene Simmons wil patent op 'bokkengroet'

Dat meldt The Hollywood Reporter.

Volgens de website heeft Simmons zijn patentaanvraag gedeponeerd bij het Patent and Trademark Office in de Verenigde Staten.

"Het is mijn gebaar", zegt de musicus. Hij gebruikte het teken voor het eerst in november 1974 tijdens de Hotter Than Hell Tour van Kiss. Bij zijn aanvraag heeft Simmons een tekening gestuurd om de bokkengroet, of hoorntje, zoals hij die maakt nog eens goed uit te leggen aan de beoordelaars.

Het is nog maar de vraag of het Amerikaanse patentbureau meegaat in de zienswijze van Simmons. Het bokkenteken, of Corna, werd volgens Wikipedia al door de oude Grieken gebruikt. Hollywood Reporter vond een foto uit de jaren zestig waarop Beatle John Lennon het gebaar maakt.

Gebarentaal

Ook schijnt het gebaar veel te lijken op het Amerikaanse gebarenteken dat wordt gebruikt als aanduiding dat de maker heel veel van iemand houdt.

Het Amerikaanse patentbureau moet de zaak nu serieus gaan onderzoeken. Mocht Simmons het patent verkrijgen, dan is niet duidelijk wat hij gaat ermee gaat of kan doen.