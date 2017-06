Jandino Asporaat en Najib Amhali halen zanger Mario naar Kuip

Mario, bekend van zijn hit Let Me Love You uit 2005, is daarmee de eerste buitenlandse artiest die is bevestigd. Ook artiesten als Broederliefde, Gerard Joling, Sevn Alias, Jan Smit en Trijntje Oosterhuis zijn van de partij.

Verder treedt comedian Roué Verveer op.

Volgens Asporaat meldde Mario zichzelf aan. "Dat is heel grappig gegaan, ja. Ik kreeg via mijn Instagram-account een berichtje van zijn management dat Mario tijdens onze Kuipshow in Nederland was met daarbij de vraag of we het tof zouden vinden als hij bij ons zou optreden", aldus de komiek. "Nou, ja! Dus hij komt ook. Echt waanzinnig."