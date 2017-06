Monica Geuze wil geen dj-klussen meer doen

In februari deed de vlogster voor het laatst een dj-klus. "Ik durf uit te spreken wat ik niet meer wil: draaien. (...) Jaren terug ging ik draaien omdat ik met vloggen niet genoeg geld verdiende. Dj'en betekende makkelijk en snel geld."

De 22-jarige Geuze zegt dat het werken als dj steeds minder leuk werd voor haar. "Naar een schuur in Urk voor een boeking van een uur. Het publiek filmend met hun mobieltjes voor me, ik schaamde me de ogen uit mijn kop. Waarom doen jullie dit, dans toch gewoon, dacht ik."

Pas het laatste kwartier lukte het Geuze dan van haar werk te genieten. "Maar dan was het alweer klaar en moest ik het hele eind terugrijden. Dat, drie of vier avonden per week, wilde ik niet meer."