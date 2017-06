Maaike Ouboter volgend jaar weer theaters in

Voor Vanaf nu is het van jou schreef Maaike nieuwe liedjes en nieuwe verhalen. De voorstelling gaat over de zoektocht naar menselijkheid en de “duizenden verschillende relaties die we met elkaar aangaan”. De première is op 21 februari in Antwerpen.

Maaike Ouboter brak in 2013 door dankzij De beste singer-songwriter van Nederland, waarin ze auditie deed met het nummer Dat ik je mis. Het nummer werd een hit en bereikte de platina status. In augustus 2013 zong Maaike Dat ik je mis op verzoek van de koninklijke familie tijdens de uitvaartplechtigheid van prins Friso.

Maaike’s debuutalbum En hoe het dan ook weer dag wordt verscheen in 2015. Met de gelijknamige theatershow trok ze twee seizoenen door Nederland en België.