Extra concert van Katy Perry in Amsterdam

"Amsterdam knows what is what", twitterde Perry, verwijzend naar haar meest recente single Swish Swish. "Tweede show in Ziggo Dome toegevoegd aan Witness The Tour."

Naast het eerder aangekondigde concert op 26 mei staat Katy Perry ook een dag later, de 27e, in de Amsterdamse concerthal. Voor de eerste show zijn enkel nog zitplaatsen te koop, kaarten voor het tweede concert zijn vanaf donderdagochtend te koop.

Witness: The Tour is de vierde wereldtournee van Perry. De tournee sluit aan bij haar nieuwe album Witness, dat afgelopen vrijdag verscheen. In 2015 gaf de zangeres voor het laatst een concert in Nederland, toen in het kader van haar Prismatic World Tour.