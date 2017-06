Boef beschouwt imiterende concurrenten als compliment

"In het begin maakte me dat boos. Mijn stijl, mijn marketingtechnieken, de manier waarop ik mijn fans benader: alles doen ze na", zegt Boef, die eigenlijk Sofiane Boussaadia heet, in gesprek met het Belgische tijdschrift Humo.

"Mensen zien mijn succes en denken: 'Als ik net hetzelfde doe als Boef, zal ik ook rijk en succesvol worden.' Bijzonder is juist: doen wat niemand anders doet. Maar ik heb het een plaats gegeven. Ik beschouw alle imitatie nu als een compliment. De fans weten toch wie eerst was."

Geloven

De 24-jarige rapper, die op dit moment een gigantische hit heeft met het nummer Habiba, kwam vroeger vooral negatief in het nieuws. Die tijd is volgens hem voorbij of mensen het willen geloven of niet.

"Of de media mij geloven: daar houd ik me niet mee bezig. Een heel grote groep mensen gelooft mij overduidelijk wél. Mijn succes spreekt toch voor zich? Als men mij niet integer vond, zou ik toch niet zoveel fans hebben?"

Ouders

Zijn ouders, die in Frankrijk leven, zijn redelijk op de hoogte van het succes van hun zoon.

"Ze zijn zich niet helemaal bewust van de omvang van mijn succes. Ze weten niet wat zich hier allemaal afspeelt. Ze zien af en toe filmpjes van me op YouTube. Het brengt hen aan het lachen."