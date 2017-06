Rag N Bone Man mist zijn huisdieren door langdurig touren

"Je mist gewoon hele doodnormale dingen", aldus Rory Graham, die kat Patricia heeft, in gesprek met FaceCulture.

"Onderweg in de tourbus ben ik natuurlijk wel samen met mijn maten, maar toch mis je genoeg andere mensen. Of het nou familieleden of goede vrienden zijn."

De Brit scoorde met Human een nummer 1-hit in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en België. De single haalde in Nederland niet de eerste plek, maar was wel goed voor goud.

Raken

Graham vindt het nog steeds verbazingwekkend als mensen hem vertellen hoe ze zijn muziek ervaren.

"Het is echt tof als mensen naar je toe komen en ze hun lievelingsnummers verklaren of je vertellen hoe jouw muziek hen in een zware periode heeft geholpen. Als je een album opneemt, weet je natuurlijk helemaal niet of je mensen zult raken."